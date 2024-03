Victoire de Diomaye Faye à la Présidentielle au Sénégal : La réaction d’Alpha Condé

L’ancien président guinéen Alpha Condé a félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa « brillante élection à la magistrature suprême du Sénégal ». C’est à travers une publication sur sa page facebook.





Pour le vieux routier de la politique guinéenne, la victoire du candidat du Pastef est aussi le triomphe d’une « Afrique libre, unie et fraternelle. Une Afrique capable de prendre son destin en main et prête à défendre sa souveraineté nationale, contre toute ingérence extérieure qui menace aujourd’hui son développement économique et social ».





Une « jeunesse éclairée »





En somme, c’est « un exemple de progrès pour toute l’Afrique », la « traduction de notre attachement à la légitimité du pouvoir, à l’ordre constitutionnel et démocratique », a poursuivi Alpha Condé. Il s’est par ailleurs réjoui de voir à la tête du Sénégal, une « jeunesse éclairée ».