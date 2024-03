Victorine Anquediche Ndèye : «Cette affluence dans les bureaux de vote ne fait que refléter le…»

Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndèye a voté, ce dimanche 24 mars. Son devoir citoyen accompli, elle a constaté la grande affluence dans les bureaux de vote pour cette Présidentielle.



Pour elle, «cela ne fait que refléter le sens de la responsabilité des citoyens. Nous sommes venus choisir, élire un président de la République à qui nous allons confier notre destinée, la prospérité du Sénégal et l’avenir de nos enfants. Donc, ce moment crucial explique le fait que tous les électeurs se sont levés comme un seul homme, très tôt, pour venir sacrifier à ce devoir citoyen », a déclaré la mairesse de Niaguis, une commune du département de Ziguinchor.



Soutenant être «plus que confiante », Victorine Anquediche Ndèye a prié pour que « ce jour de vote qui va boucler tout ce processus électoral se passe dans la paix, dans la sérénité pour que, comme à l’accoutumée, les tendances soient connues ».