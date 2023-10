Ville de Dakar: Barth limoge Imam Ndiaye

Compagnon invétéré de Barthélémy Dias (2014-2023), l'absence de Imam Ndiaye commençait à se faire sentir. Les dernières visites du maire de Dakar aux autorités maraboutiques se sont tenues sans son ex conseiller en affaires religieuses.







Et pour cause, ce dernier n'est plus membre de son cabinet depuis juillet.





Ainsi en a décidé l'édile de la capitale. Motif : abandon de poste.