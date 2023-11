Visite à Gueule Tapée, Soumbédioune et Colobane : Serigne Mboup décline ses solutions pour le secteur informel

Les acteurs du secteur informel adhèrent au projet du candidat Serigne Mboup. Partout où il passe, il obtient le soutien de ses pairs. Le candidat à l’élection présidentielle, Serigne Mboup a été, hier, aux marchés Gueule Tapée, Soumbédioune et Colobane. A Gueule Tapée, il a rappelé que les commerçants sont au cœur du développement économique. ‘’On doit organiser les marchés. Pour régler le problème de la concurrence des grandes surfaces, il faut organiser les marchés. Les marchés sont avantageux. Nous allons faire en sorte que les financements soient accessibles et que l'assurance maladie des commerçants soit une réalité’’, a-t-il dit.





Serigne Mbaye Ndiaye informe que le candidat Serigne Mboup est un très bon exemple pour le milieu du commerce. ‘’Celui qui veut refaire ce pays doit aller à la base et recueillir les doléances des populations. Celui qui veut faire avancer le pays doit se référer à vous, développer l’économie et construire des marchés dignes de ce nom’’, a-t-il souligné. Le secrétaire général du comité de gestion, Djiby Faye a encouragé le président Serigne Mboup et renseigne que c’est la première fois qu’ils reçoivent la visite d’une autorité. Les commerçants ont tous apprécié la visite du candidat Serigne Mboup.





Au nom des bouchers, Mouhamed Chérif Baldé a demandé une amélioration des conditions de travail des bouchers et souligné les les difficultés liées à l’achat de la viande importée.





"Promouvoir le Made in Sénégal"







A colobane, le candidat Serigne Mboup dit être impressionné par les jeunes tailleurs, commerçants établis dans le marché. Le président des tailleurs Pape Ndiaye de dire que les jeunes de Colobane sont dans le Made in Sénégal, font leur création, surtout avec les tissus en vogue.







Le président du marché de Colobane, Abdou Lahat Diop a apprécié la visite du candidat Serigne Mboup. Ce dernier avance qu’il faut des usines, développer l’industrie et les marchés en construisant les lieux de commerce et les organiser.





Toujours au marché Colobane, il a visité l’atelier du jeune couturier, Thialy Diome qui embauche des jeunes, et participe au développement du pays.





Le candidat Serigne Mboup s’est ensuite entretenu avec les transporteurs de ce marché et a souligné l’importance de ce secteur. "Si l'Etat organisait le secteur du transport, il gagnerait beaucoup plus", a-t-il lancé.