Visite à Sonko : Mimi Touré écrit au Doyen des juges

Mimi Touré était ce mardi 12 décembre au tribunal de Dakar. L’ancienne Première ministre ne s’était pas déplacée au Palais de justice pour un procès. Plutôt, elle sollicitait auprès du Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, une autorisation à pouvoir rendre visite à Ousmane Sonko, détenu à la prison du Cap Manuel. Mais la candidate à la prochaine présidentielle est rentrée bredouille. Le magistrat n’a pas donné suite à sa demande et n’a pas justifié son refus.



Mimi Touré n’a pas goûté et elle l’a fait savoir. «Monsieur le juge Makham Diallo, je me suis déplacée pour venir dans vos bureaux solliciter personnellement un permis de visite à Ousmane Sonko. Je suis au regret de constater qu’en tant qu’ancienne Garde des Sceaux, vous ne m’ayez pas fait la courtoisie de me recevoir pour me motiver votre refus de me délivrer ledit permis», a protesté l’ancienne patronne du gouvernement, reprise par Le Témoin.



Le journal rapporte que Mimi Touré a ensuite invité Oumar Maham Diallo à «cultiver l’élégance républicaine, marque des grands magistrats qu’a connus le Sénégal» avant de lui demander, «conformément à la loi», «de (lui) délivrer un permis de visite à Ousmane Sonko».



Mimi Touré semble donc déterminée à rendre visite au président de Pastef. Le 29 novembre dernier, elle s’était rendue à la prison du Cap Manuel, munie de son permis de visite. Alors qu’elle était dans la salle d’attente, en compagnie Déthié Fall et Ayib Daffé, un agent de l’Administration pénitentiaire est venu lui signifier qu’elle ne pourra pas accéder au leader des Patriotes. Raison invoquée : le cachet sur l’autorisation qu’elle détient n’était pas net, d’après son interlocuteur.