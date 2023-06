Visite aux chefs religieux et coutumiers de Ziguinchor : Bougane Guèye sollicite des prières pour la stabilité et la paix du pays

Poursuivant ses visites aux familles religieuses et coutumières du Sénégal, le président du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, est dans la région de Ziguinchor. Il y a rencontré le guide religieux Fansou Bodian, l'administrateur du diocèse de Ziguinchor, Mgr Fulgence Coly, et le roi d'Oussouye Simbiloumbaye Diédhiou.





Devant ces dignitaires coutumiers et religieux, Bougane Guèye Dany a exposé la situation du pays et échangé avec ses hôtes sur la tension sociopolitique tendue qui mine le Sénégal depuis quelques mois. Le président de Gueum Sa Bopp affirme avoir sollicité des prières pour la stabilité et la paix du pays.

Bougane confie avoir expliqué au roi d'Oussouye et aux guides religieux ce qui est à la base de toute cette situation "dramatique que les Sénégalais sont en train de vivre". Il affirme que "cela est uniquement du fait de la boulimie du pouvoir manifestée par l'actuel tenant du pouvoir, le président Macky Sall, qui utilise la justice pour éliminer les candidats".





Selon Bougane, il est important de faire comprendre aux Sénégalais que la paix et la stabilité du pays reposent sur les épaules d'un seul homme". C'est le Président Macky Sall.