Visites des foyers religieux : Dethie Fall était à Tivaoune, Thienaba et Ndiéguène

Le président du PRP poursuit sa tournée auprès des foyers religieux. Dans une note exploitée par Seneweb, Dethie Fall informe avoir effectué son « Ziar » à Tivaouane, à Thienaba et auprès du Khalife de la famille religieuse de Ndiégunène de Thiés. « Nous leur avons présenté notre vison pour le Sénégal et notre projet d’un «SÉNÉGAL BON À VIVRE ET BEAU À VOIR» », précise-t-il.