Voeux de fin d’année : Anta Babacar plaide pour le Renouveau Sénégalais en 2024

En ce dernier jour de l'année, Anta Babacar Ngom Diack a adressé un discours de vœux empreint d'espoir et de détermination envers un Sénégal meilleur. Au milieu des défis de 2023, elle a souligné la nécessité de rompre avec les schémas passés pour bâtir un avenir prometteur.



Le discours de la candidate présidentielle a mis en lumière les souffrances vécues par les Sénégalais en 2023, appelant à une unité nationale pour restaurer la paix et la stabilité. Anta Babacar Ngom Diack a affirmé avec conviction que la colère légitime ne doit pas compromettre les fondements de la vie commune.

La politique de la presidente du mouvement ARC repose sur une vision audacieuse pour l'émergence du Sénégal. Elle propose une croissance économique solide, axée sur l'industrialisation massive, le patriotisme économique, et des investissements dans des secteurs clés tels que l'agrobusiness, l'élevage, la pêche, le tourisme, et la souveraineté énergétique.

La candidate souligne également son engagement envers une éducation de qualité, des soins de santé accessibles, la réduction des inégalités sociales, et la garantie de l'égalité des chances. Anta Babacar a achevé une tournée nationale qui a renforcé sa conviction en la nécessité d'une rupture systémique face aux défis majeurs tels que la pauvreté, le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire.

L'appel à la mobilisation lancé par Anta Babacar Ngom Diack en vue de l'élection présidentielle de février 2024 est fort. Elle encourage toutes les forces vives du pays, hommes, femmes et jeunes, à se rallier à sa cause. La candidate souhaite transcender les clivages traditionnels et impliquer la vaste majorité des Sénégalais dans la construction d'un avenir meilleur. La candidate de la relève aspire à une gouvernance inclusive et progressiste, mettant en avant l'efficacité et l'équilibre.

Anta Babacar se présente comme le visage du renouveau et de la relève pour le Sénégal en 2024, appelant à une mobilisation collective pour surmonter les défis et ouvrir la voie à une renaissance nationale.