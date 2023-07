Vote du Pool judiciaire et financier : Mamadou Lamine Diallo juge le contexte «curieux»

Exit la très controversée Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), place au Pool judiciaire et financier. Le nouveau dispositif de lutte contre la criminalité économique et financière a été adopté en séance, jeudi dernier, par l’Assemblée nationale, à travers le vote de la loi n°11/2023 modifiant la loi du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale.





Même s’il concède que la lutte contre la criminalité économique et financière est un combat qui vaut tous les sacrifices, le député et non moins candidat à la Présidentielle de 2024, Mamadou Lamine Diallo, juge le contexte «curieux».





Invité de l’émission "Objection" de ce dimanche sur Sud FM, il déclare : «Il faut se battre contre la corruption parce qu’elle pervertit les institutions. Au Sénégal, chaque année, c’est 250 à 300 milliards de francs CFA de flux financier illicite qui quittent ce pays. On a besoin de cet argent-là. Le Pool financier n’est pas une mauvaise chose, mais il a été voté dans un contexte un peu curieux où c’est la CREI qui a été abolie», objecte-t-il.