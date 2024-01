Wack Ngouna : Amadou Ba lance les travaux d'un tronçon routier, mobilisation impressionnante du maire Amadou Lamine Dieng

Le Premier ministre Amadou Ba a procédé ce vendredi au lancement officiel des travaux du tronçon routier Wack Ngouna-Mbayene- Keur Samba Ka- Keur Seydou- Velingara d'un coût global de plus de 968 millions de fr cfa. Au cœur du Saloum (département de Nioro), l'autorité a salué la mobilisation exceptionnelle des populations locales sous la houlette du maire de Wack Ngouna Amadou Lamine Dieng.





Le Premier Président ministre Amadou a d'abord mis en exergue la vision du Chef de l'Etat Macky Sall qu'il a qualifié de Président de l'emploi des jeunes, de l'accès universel à l'électricité. Pour lui, le Président Wade a démarré avec 32 km d'autoroute et de 2012 à nos jours, le Président Macky Sall a réussi la prouesse de réaliser plus de 200 km d' une autoroute qui ira jusqu'à Saint Louis. " Avec moi, nous atteindrons le cap des plus de 1000 km d'autoroute " informe le chef du gouvernement.





Selon lui, Wack Ngouna sera complètement électrifié et les femmes constituent l'axe fort de la politique gouvernementale basée aussi sur le financement, la promotion des infrastructures, l'emploi des jeunes, les Bourses de sécurité familiale...





Ce dernier programme cité sera d'ailleurs maintenu et amplifié. A l'endroit du Maire Amadou Lamine Dieng, le Premier ministre a informé de la tenue d'une promesse faite aux femmes qui traitent l'arachide de leur octroyer dans les meilleurs délais 5 machines...





Un hommage vibrant a été rendu à Moustapha Niasse, Serigne Mbaye Thiam, Moustapha Ba et Amadou Lamine Dieng, dignes fils du terroir... Amadou Ba est convaincu qu'il faudrait élire le candidat de Macky Sall pour faire plus, mieux et plus vite.