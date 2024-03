Wack Ngouna : Le maire Amadou Lamine Dieng offre 10 millions F CFA aux femmes

Après avoir décroché plusieurs financements aux femmes de sa commune. Amadou Lamine Dieng, l’edile de Wack Gouna par ailleurs directeur général de l’IPRES,. a mis la main à la poche pour cette fois appuyer les groupements de promotion féminine de sa localité En effet il vient de leur octroyer 10 millions en guise de "soukaro koor" dans la dernière ligne droite de la campagne pour la présidentielle du 24 Mars prochain.





Une manne que devrait se partager ces dernières issues des 65 villages de la commune Venues nombreuses, ces dernières ont magnifié la générosité du maire et ont aussi pris l’engagement de l’accompagner pour la victoire éclatante du candidat Amadou au soir du scrutin.





Amadou Lamine Dieng a ainsi invité toutes les femmes de la localité à voter et faire voter massivement la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Selon Lui , « il s'agira, en élisant Amadou Bâ, d'assurer non seulement la continuité, mais également d'avoir un Sénégal de paix et de prospérité ».





Il a aussi tenu a rassurer quant à la victoire de la coalition de la majorité au soir de 24 mars : “Tout le département de Nioro votera pour Amadou Ba. C’est aussi voter utile et si nous voulons gagner nous avons le devoir d’être unis".