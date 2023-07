Week-end de Formation sur les Thématiques Politiques et Sociétales au Siège du PRP

Dans le cadre de la promotion de la jeunesse et du développement politique du Sénégal, le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) organise un événement de formation en collaboration avec son Secrétariat National de la Jeunesse et l'École du Parti.





Un week-end de formation est prévu, les 05 et 06 août 2023, au Siège du PRP, à Dakar. Cet événement a pour objectif de sensibiliser et d'informer les jeunes sur les enjeux majeurs du pays, afin de les préparer à jouer un rôle actif dans l'édification d'un "Sénégal bon à vivre et beau à voir". Durant ces deux journées, trois thématiques fondamentales seront abordées en profondeur, à savoir le "Parti", le "Programme" et le "Président".





Outre ces thèmes centraux, plusieurs autres sujets d'intérêt national seront également traités, tels que l'"Économie Sénégalaise", un domaine clé pour le développement et la prospérité du pays. L'histoire politique du Sénégal sera également passée en revue, avec un focus sur les différents régimes politiques qui ont marqué l'histoire du pays.





Un autre enjeu crucial qui sera discuté est celui de "l'Environnement et la transition écologique". Le volet "Numérique et digital" sera également abordé.