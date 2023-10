Yewwi Askan Wi appelle les candidats de l’opposition à récuser la DGE

La coalition Yewwi Askan Wi (YAW) a dénoncé, dans un communiqué, le comportement de la Direction Générale des Élections (DGE) contre le mandataire de Ousmane Sonko, Ay Daffé, à qui elle a refusé de délivrer des fiches de parrainage, hier jeudi. YAW fustige "une voie de fait symptomatique de l'affaissement de l'Etat de droit au Sénégal sous le régime de Macky Sall".





La conférence des leaders de cette coalition "exige de l'administration électorale l'application stricte de la décision de justice rendue par le tribunal d'instance de Ziguinchor, conformément au Code électoral, et la remise sans délai des modèles de fiches de parrainage au mandataire de M. Ousmane Sonko". Elle appelle en outre "tous les démocrates et les candidats à la candidature de l'opposition à faire bloc pour récuser ce DGE manifestement partisan et exiger, comme par le passé, l'organisation des prochaines élections par une personnalité neutre consensuelle".







Pour Yewwi Askan wi, l'acte posé hier par la DGE montre "l'incapacité notoire du Ministre de l'Intérieur à organiser des élections justes, transparentes et inclusives".







La coalition YAW tire ainsi la sonnette d'alarme et interpelle la communauté internationale. "La coalition YAW appelle la communauté internationale en général, et les amis du Sénégal en particulier, à contraindre le régime à mettre un terme à l'arbitraire et l'acharnement contre M. Ousmane Sonko, pour éviter tout risque d'escalade préjudiciable à la paix civile au Sénégal".