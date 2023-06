Yewwi Askan Wi dénonce la répression et exige la libération d'Ousmane Sonko

Ce dimanche 25 juin, les leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi s'est rendue à la Cité Keur Gorgui pour exiger la levée du "blocus arbitraire et illégal" imposé à Ousmane Sonko et à sa famille, conformément à son plan d'action. Dans un communiqué, la coalition exprime sa compassion envers le peuple sénégalais, qui fait face à des "violences et agressions physiques et psychologiques" ainsi qu'à une situation marquée par la pauvreté et le dénuement à l'approche de la Tabaski.





Les leaders de la coalition justifient leur initiative du jour par la célébration de l’Eid qui aura lieu dans quelques jours : « Comprenant parfaitement les difficultés des sénégalais et leurs appels, la coalition a accédé à une demande d'Ousmane Sonko lui-même consistant à tout faire pour épargner les sénégalais de désagréments et d'éventuels troubles pouvant impacter les activités marchandes du petit peuple qui n'a que cette période pour avoir un peu de revenus ».





La coalition dénonce vigoureusement la "répression excessive et disproportionnée" exercée, selon elle, par le président de la république Macky Sall et son régime à l'encontre des leaders politiques et des manifestants pacifiques. Elle demande la libération « immédiate » des quatre députés placés en garde à vue ainsi que d'une dizaine de militants de Yewwi Askan Wi, qui ont été arrêtés en "violation de leurs droits". La libération de tous les prisonniers politiques est également réclamée.





La situation de l'opposant Ousmane Sonko est également mise en avant, soulignant que son assignation à résidence depuis près de quatre semaines est dépourvue de "base légale". La coalition est convaincue que le chef de l’Etat continuera dans sa voie "belliqueuse et tyrannique", cherchant à priver Sonko de son droit de pratiquer sa religion avec sa famille.