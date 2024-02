Yewwi Askan Wi : Déthié Fall sonne la remobilisation des troupes

Depuis un certain temps, la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) n’a pas communiqué de manière collective. Elle n’est même pas allée aux élections. Ses leaders sont dispersés dans des coalitions présidentielles selon les sensibilités d’un commun accord. Ils sont en train de jouer leur rôle dans ces entités et accompagnent le candidat qu’ils ont choisi. Déthié Fall qui fait cette précision face à la presse, ce mardi, explique que la coalition YAW se relance face à la situation du pays et sera le bouclier du peuple. « Nous ne pouvons pas être en rade » tonne-t-il.











«Macky Sall n’a plus de porte de sortie de crise»









Le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) estime que Macky Sall n’a plus de «porte de sortie de crise». « Il a bafoué le respect avec lequel les autres regardaient notre pays. Nous sommes la risée du monde, toutes les chaînes de télévisions du monde parlent de notre pays avec un angle négatif. La tradition démocratique que nous avons, précède l’actuel Chef de l’État. De la même manière, le pays est économiquement paralysé, il a perdu la confiance des investisseurs, que ce soit ceux du pays ou sur l’internationale », fait-il savoir. Puis, il continue : « à partir du 02 avril, il ne sera plus que Macky Sall, ancien président du Sénégal ».









Dethié Fall d’indiquer également : « Nous l'invitons à organiser proprement son départ le 02 avril. Le vent de l’histoire ne prend plus la même direction que lui ».





Et de sonner l’alarme de la remobilisation des troupes de la coalition YAW «avec une ouverture et une main tendue à toutes les initiatives » depuis le report des élections par le Président de la République qui a abrogé le décret portant convocation du corps électoral. « YAW va mener le combat pour la démocratie. Il faut souder les rangs, ne pas écouter des insinuations, des prétextes parce que YAW est un et indivisible. Ces rumeurs qu’on fait circuler depuis un certain temps par des émissaires ne sauraient nous diviser», précise le candidat à l’élection présidentielle.





Mieux, il révèle: « Ils nous infiltrent mais, nous déroulerons un plan d’action. Nous nous ouvrirons à toutes les initiatives pour la remobilisation de YAW ».





« Ces rumeurs qu’on fait circuler depuis un certain temps par des émissaires ne sauraient nous diviser »









Dans la même dynamique, Déthié Fall rappelle qu’il y a eu «des tentatives qui ont été perpétrées par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) avec à sa tête le Chef de l’État pour ne pas voir un candidat de YAW ».





Ainsi, dit-il : « Macky était surpris de voir que parmi les 20 candidats, les 6 étaient de la coalition. C’était une surprise totale pour lui. Nous avons travaillé avec rigueur et sérieux en mettant en avant nos expériences pour les élections ».





A l’en croire, le Président Sall sait que « s’il organise des élections ce serait Yewwi ou Yewwi qui va gagner ». « Ce qui fait que d’un coup brutal, il a arrêté l’organisation du scrutin mais il a oublié devoir faire face à des milliers de Sénégalais avec qui on s’est sacrifié, avec qui, on a humé les gaz lacrymogènes de ‘’ses forces de défense et de sécurité’’ », soutient-il.





Le patron du PRP de conclure :« Le président Sall a fermé la bonne porte de l’histoire du Sénégal en choisissant de sortir par la petite porte, Il a plongé notre pays dans un chaos indescriptible ».