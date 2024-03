[Campagne] Yoff : Khalifa Sall promet de mettre fin aux “accords de pêche injustes”

Yoff a été le théâtre d'une intensité politique inédite aujourd'hui, sous l'effervescence de la coalition Khalifa Président lors de sa deuxième journée de campagne.



Tout a commencé sur le quai de pêche de Yoff Tonghor, où les pêcheurs ont partagé leurs préoccupations, jetant ainsi les bases d'une journée riche en échanges. La caravane imposante a traversé les rues de Yoff, reflétant l'énergie et l'engagement tangibles au sein de la communauté.



Les habitants ont accueilli avec enthousiasme la vision de la coalition, créant une atmosphère électrique gravée dans les mémoires.



Lors de ce déplacement de l’ancien maire de Dakar, les acteurs de la mer ont parlé au nom de tous les pêcheurs et mareyeurs du Sénégal. Leur détresse est évidente face à la précarité causée par les accords de pêche avec des industriels étrangers. “Nos océans sont pillés, menaçant la subsistance des pêcheurs locaux”, a constaté Khalifa Sall.



Une fois élu Président de la République, Khalifa Sall s'engage à mettre fin à ces accords injustes qui ne profitent pas à notre pays et promet également de valoriser la pêche artisanale en développant la chaîne de valeur, notamment en investissant dans la conservation et la transformation des produits halieutiques. “Ensemble, nous pouvons restaurer la dignité de nos parents pêcheurs et protéger nos ressources marines pour les générations futures", a déclaré le candidat.