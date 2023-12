Yoro Dia : « Ce qui différencie l’opposition de Wade à celle de Sonko »

Ministre et coordonnateur de la communication de la présidence, Yoro Dia s’est prononcé sur l’actualité politique. Invité de l’émission Tolluway, ce lundi 4 décembre 2023, l’ancien journaliste pense que l’opposition au temps de Me Abdoulaye Wade et celle d’aujourd’hui sont complètement différentes.





« Si on a une démocratie, aujourd’hui au Sénégal, c’est grâce à Abdoulaye Wade, parce qu’il a tenté une opposition légale», a fait savoir M. Dia. Ce dernier a également estimé que les militants de l'ex Pastef sont des '' frères égarés ». « Cette opposition qui existe maintenant au Sénégal n’est pas légale, elle est insurrectionnelle. On n’a jamais entendu Maître Wade insulter Léopold Sédar Senghor, il n’a jamais injurié un magistrat, il n’a jamais menacé un magistrat. On a entendu un opposant menacer de mort le Président de la République, donc c’est ça la différence », a expliqué le « monsieur communication » du palais.





De l’avis de M. Dia, on doit la démocratie sénégalaise au Président Abdoulaye Wade car, dit-il, « le code électoral sénégalais est le résumé des 26 ans de lutte du président Wade pour une transparence électorale ».