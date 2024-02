Yoro Dia: " la géopolitique de Macky peut se résumer entre deux ponts et un voyage"

Yoro Dia ministre porte-parole de la présidence réduit la géopolitique de Macky Sall à « deux ponts et un voyage ». Les deux ponts, c'est le pont de Farafégné et le pont de Rosso. Le voyage que le chef de l’Etat a effectué en Russie pour rencontrer Poutine. Lors de la cérémonie de dédicace du livre du Docteur Seydou Kanté et El Hadji Ibrahima Faye, le porte-parole, Yoro Dia a construit un tableau de réalisations du Président Macky Sall qui a apporté une pierre au désenclavement du Sénégal.

« Le Sénégal était un peu enclavé, parce qu'on avait des difficultés avec tous nos voisins. Seydou Kanté et El Hadji Ibrahima Faye ont démontré que dans la géographie aussi, on peut faire la paix. Donc, le Sénégal est passé, sous Macky Sall, d'un cercle de feu à un cercle de paix et de prospérité ».

En guise d’exemple, sur le plan purement géopolitique, le pont de Farafégné a permis la résolution de notre crise nationale la plus grave, qui s'appelle la Casamance. Aujourd'hui, Ziguinchor est à quelques heures de Dakar. Et c'est quoi l'impact géopolitique sur le fleuve ?

« Ça nous a permis un peu de normaliser nos relations avec Yaya Jammeh. Les démocraties ne se font pas la guerre. Deux pays qui font du business ne se font pas la guerre », dit-il.

Du reste la vraie richesse du Sénégal, ce sont ses ressources humaines. Celles-ci sont plus importantes que les ressources pétrolières et gazières. « Les pensées gouvernent le monde, l'avantage absolu du Sénégal, c'est la qualité de la ressource humaine. C’est-à-dire la ressource humaine est plus importante que le pétrole et le gaz. Avant le pétrole et le gaz, il y avait la ressource humaine. Après le pétrole et le gaz, il y aura la ressource humaine », a relevé Yoro Dia.

La découverte du pétrole et du gaz a contribué au renforcement des relations entre la Mauritanie et le Sénégal. C’est pourquoi, la Mauritanie est devenue une très grande alliée du Sénégal. Donc, avec le business, la guerre s’éloigne, les conflits s'éloignent. La démocratisation, les démocrates ne se font pas la guerre.

« Les démocrates ne veulent pas de conflits. Aujourd'hui, il n'y a plus de zone de repli du MFDC en Gambie. Il n'y a plus de zone de repli du MFDC en Guinée-Bissau et le mouvement des forces indépendantes de la Casamance a été réduit à sa plus simple expression », a précisé Yoro Dia.