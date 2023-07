Youssou Ndour après le discours de Macky Sall : "Un très grand président, tu l'es... Yaay Gôr"

Le discours du président Macky Sall était très attendu par tous les Sénégalais. Après qu'il a annoncé qu'il ne briguera pas un 3e mandat, les réactions fusent de partout. Et c'est un Youssou Ndour très satisfait de cette sortie médiatique, qui auréole le président Macky Sall en déclarant : "Des routes, nous en avons.... Des ponts, nous en avons depuis fort longtemps... De vraies institutions, nous en avons également... Un président de la République qui organisera, sans y participer, l'élection de son successeur, ça sera une première dans notre histoire commune. Un très grand président tu l'es, un chef d'État incomparable tu le resteras."





Youssou Ndour d'ajouter : "Tu viens d'honorer tout un peuple et toute l'Afrique. Tu es venu par la grande porte, et tu laisses à jamais ton nom en lettres d'or sur la grande porte de notre Nation. Dans le secret d'un de nos échanges, parlant de ce débat sur une éventuelle 3e candidature, tu m'as dit: «On me sort parfois cette expression : «Ne fais pas moins que tes prédécesseurs». Youssou, je ferai plus, car je ne me représenterai pas». Seydi Macky, tu l'as dit, tu l'as fait. Yaay Gôr."