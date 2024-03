Ziguinchor : 308 260 électeurs inscrits, près de 35% des cartes n'ont pas été retirées

À la veille de l'élection présidentielle prévue ce Dimanche 24 mars, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du scrutin dans la région de Ziguinchor. C'est ce qui ressort de la tournée effectuée par le gouverneur Mor Talla Tine au niveau de certains centres de vote de Bignona et Ziguinchor où la majorité de l'électorat se trouve.



Le chef de l'exécutif régional a salué les dispositions prises par l'administration décentralisée en vue de cette élection. De la mobilisation du matériel, au déploiement des Forces de sécurité, en passant par la formation des acteurs concernés et de sensibilisation, Mor Talla Tine a magnifié les mesures prises par l'administration pour permettre à tout électeur de voter en toute sécurité.



Le gouverneur invite les électeurs de la région à aller faire leur devoir dans le calme, le paix et la sérénité. Pour Mor Talla Tine, "dans une démocratie le jour de l'élection doit être considéré comme une fête ".



Abordant la question du retrait des cartes, le chef de l'exécutif régional fait savoir que pour celles (les cartes) issues de la révision exceptionnelle des listes électorales de 2023 le taux de retrait est à 65,6%. Ce qui veut dire que 34,4% de ces cartes sont en souffrance au niveau des Sous-préfectures et Préfectures.



L'inquiétude se trouve, selon le Gouverneur, au niveau des cartes issues des anciens stocks. Cartes qui remontent de 2017 et des révisions qui ont suivi juste après. Sur ce quota, environ 8 % de ces cartes ont été retirées. Cependant, Mor Talla Tine précise que globalement, il est judicieux de retenir le taux de 65,6% relatif à la révision des listes électorales de l'an 2023.



De ce fait après cette révision de 2023, en vue de cette présidentielle de ce 24 mars 2024, 308 260 électeurs sont recensés comme régulièrement inscrits sur le fichier à Ziguinchor.



Le département de Bignona detient le plus grand nombre d'électeurs, 140 315, suivi du département de Ziguinchor avec 134 658 et enfin Oussouye avec 33 287. Ces électeurs sont répartis au niveau de 697 bureaux de vote sur les 30 communes que la région compte.



Cependant sur ces 30 Communes, celle de Ziguinchor a le plus grand nombre d'électeurs avec 103 844 votants.