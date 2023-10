Ziguinchor : Abdoulaye Baldé s’engage à collecter 75 000 parrains pour Amadou Ba

L'ancien maire de Ziguinchor et DG de l'APIX, Abdoulaye Baldé, mandataire de Benno Bokk Yaakaar pour la collecte des parrains en vue de la Présidentielle 2024, compte réussir le pari de réunir le quota des 75 mille parrains fixés pour le candidat de la majorité Amadou Ba.





Dans ce dessein, une rencontre d'harmonisation et de préparation du parrainage au niveau des trois départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor a été tenue.





Selon Abdoulaye Baldé, "c'est une équipe qui est à la tête de ce processus", et dont il est le coordonnateur. "La mission est commune", dit le mandataire de Benno choisi par le président de BBY Macky Sall.





Le président de l'Union des centristes du Sénégal (UCS) a salué l'esprit d'unité qui a valu lors de ces concertations, au cours desquelles les lots de parrainage ont été répartis comme suit : Ziguinchor 40 mille, Bignona 23 mille et Oussouye 12 mille pour un total de 75 mille parrains pour la région méridionale.

Mais l'objectif est d'aller au-delà de ces chiffres.

Abdoulaye Baldé a saisi cette occasion pour lancer un appel à resserrer les rangs, une manière sans doute de répondre au Dr Moussa Diédhiou, dont les militants et partisans ont demandé la cessation de toute activité au sein de Benno. Ces derniers, à quelques heures de la tenue du conclave, avaient décrié un manque de considération et de respect de la part des responsables de BBY au niveau local et national. Car pour eux, leur leader n'a été ni informé, encore moins associé à la préparation de la rencontre des responsables de la coalition.





Mais pour Abdoulaye Baldé, "si chacun part de son côté, on n'aura rien et nous n'aurions pas la force d'assurer. Mais dans l'unité et en travaillant ensemble, nous sommes plus forts".





Bignona fait bloc autour de la candidature d'Amadou Ba





Avant cette rencontre de Ziguinchor, les leaders de Benno/Bignona avaient appelé à la mobilisation de tous les militants autour du parrainage la candidature d'Amadou Ba. Le ministre conseiller du président Macky Sall, Abdoulaye Badji, a réuni l'essentiel des responsables politiques de la grande majorité présidentielle de Bignona à cet effet.





Selon M. Badji, "tous les contours liés à ce processus ont été dessinés et toutes les fiches déployées". À Bignona, tous les leaders affiliés au Benno soutiennent la candidature d'Amadou Ba et vont travailler pour son élection".