Ziguinchor : Amadou Ba prêche la cohésion sociale et promet des emplois aux jeunes et aux femmes

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba promet d'être le " président de l'emploi des jeunes ". Il a réitéré cet engagement lors du meeting de Ziguinchor. Il a promis de s’attaquer au chômage des jeunes devant une foule monstre. Les responsables de sa formation politique, des militants et sympathisants de la Coalition au pouvoir des trois départements ont fait le rappel des troupes.















L’autre aspect important de son discours, c’est la valorisation des potentialités de la belle région de la Casamance. Pour lui, cette région doit grandement contribuer à assurer l’autosuffisance alimentaire. "Je veux être le président de l'emploi des jeunes. Que les emplois connaissent un accroissement. Que la Casamance puisse nourrir le reste du Sénégal", a déclaré le candidat Amadou Ba.













Une fois au pouvoir, il s’attellera à la mise en œuvre des programmes qui changeront la vie des Sénégalais.





« Je vous ai promis un programme de développement. Ce programme sera mis en œuvre à partir de cette année ", a annoncé le candidat Amadou Ba. Dès le mois de juin l'on démarre ce travail, dixit-il.













La préservation du pouvoir d’achat des Sénégalais passe par la réduction du coût de la vie. C’est un point qu’il a abordé dans son discours. Et, pour arriver à cela, Amadou Ba affirme, qu'il faut que les populations puissent avoir du travail, et que les gens acceptent de s'adonner à l'agriculture, à la pêche, à l'élevage.





C'est à partir de la Casamance que l'on peut éradiquer la pauvreté au Sénégal, dit-il.





Il appelle à travailler main dans la main avec tout le monde.









- Amadou Candidat de l'unité et de la paix.









Amadou Ba a prêché l’unité, la cohésion sociale. Pour lui, il est impératif de préserver le vivre ensemble. Il en a profité pour rendre un vibrant hommage aux populations de la Casamance et aux Forces de Défense et de Sécurité ( FDS). « Il y a la paix dans cette zone de Casamance. Nous rendons hommage aux braves populations de Casamance et aux FDS », s’est exprimé le candidat de Benno Bokk Yaakar. Il a exprimé ensuite sa compassion aux victimes du conflit.













" Nous compatissons avec toutes ces personnes qui ont subi des désagréments à cause du conflit. Nous prions que cette situation ne se reproduise pas en Casamance. Et que cette situation ne soit vécue nulle part ailleurs dans le pays », a formulé Amadou Ba.













Le candidat de la mouvance présidentielle a réitéré son engagement d’unifier le Sénégal. Et que tous se sentent appartenir à la même famille. De Oussouye à Saint-Louis, ou de Bignona à Tambacounda ou Podor, " ñoun nieup gno bokk ndey, ño bokk bay, bene rew lagnou ", a-t-il lâché. Il a rappelé la devise du pays : " Un Peuple - Un But - Une foi ". Amadou Ba affirme devant la foule que : " c'est de ce Sénégal que ses camarades de Benno et lui veulent ". Un Sénégal uni avec une prospérité partagée, fait comprendre le candidat Amadou Ba.