Ziguinchor : Des responsables du PDS demandent le traitement des recours liés aux renouvellements des instances

Des responsables du PDS, sous la conduite d'Omar Sadio, considéré comme le chef de la fédération libérale départementale urbaine de Ziguinchor, reviennent à la charge. Ils interpellent le Directoire national du PDS sur la situation de ce parti. Pour Omar Sadio, « nous vivons des heures compliquées. Nous avons été à des renouvellements de nos instances, de la base au sommet, en commençant par les secteurs du parti jusqu’aux fédérations et sections communales. Les principes du parti sont clairs : celui qui vend le plus grand nombre de cartes de membre, celui qui monte le plus grand nombre de secteurs passe devant », a-t-il rappelé.





Un principe complètement sabordé, lors de ces renouvellements à Ziguinchor, selon lui. Omar Sadio revendique le plus grand nombre de cartes vendues et de secteurs montés dans la commune de Ziguinchor. Ces résultats des renouvellements torpillés ont valu le dépôt d’un recours par les membres de la fédération libérale départementale urbaine.





Omar Sadio et ses camarades rappellent à la Direction nationale du PDS « les valeurs intrinsèques et les principes fondateurs du Parti démocratique sénégalais » et les consignes du secrétaire général national Abdoulaye Wade qui a appelée« au traitement sans faille de tous les recours et a utilisé le verbe 'exiger'. Il exige (Me Wade), le traitement des recours », selon M. Sadio.





Ce dernier espère que le parti fondé par le président Wade sur les principes de dignité, de justice et de fraternité est en train de délibérer et traiter ces questions.





De ce fait, Omar Sadio demande au directoire du PDS de consacrer la fédération libérale départementale urbaine PDS Ziguinchor à ses collaborateurs et à lui. Ce géographe aménagiste spécialiste du développement des territoires explique que partout au nord du pays, des fédérations libérales départementales urbaines et rurales ont été créées ou installées au niveau des grands départements par le Directoire national PDS, sauf au niveau des régions Sud et Sud-Est. Ce qu'Omar Sadio voit comme une aberration et demande tout simplement de corriger cette incohérence.