Ziguinchor en première ligne pour l'élection d'Abdoulaye Sylla en 2024 (communiqué)

C'est lors d'une importante rencontre qui s'est tenue ce weekend dans la capitale du pays que plusieurs responsables de ABS 2024 de la région de Ziguinchor ont exprimé leur fierté après s'être imprégnés de la vision du PDG d'Ecotra et promoteur du club 50% de préférence nationale pour le développent du Senegal.





''Nous nous sommes engagés derrière Abdoulaye Sylla sans le connaître mais convaincus par ses innombrables actions sociales en faveur des couches défavorisés et par la posture patriotique qu'il a toujours dessiné'' s'exclame Bourama Dieme, deuxieme adjoint au maire de Mlomp et responsable de la délégation du département de Bignona qui poursuit: ''Il a laissé entendre que sa vision du développent endogène sera d'abord expérimentée dans la région naturelle de la Casamance avant de s'étendre dans les autres localités du pays, ce qui est une position qui conforte notre engagement politique et qui nous motive a davantage mouiller le maillot dans le processus des opérations de charme qui est en cours''.





Pour Ismaila Ngotty Diedhiou qui a dirigé la délégation du département d'Oussouye, cette rencontre a été des moments forts qui ont permis de mesurer a juste titre la valeur hautement patriotique du PDG d'Ecotra Abdoulaye Sylla. ''Nous sommes sortis de cette réunion très outillés et prêts à faire les coins et recoins du Kassa pour vendre cette vision révolutionnaire aux populations'' dit-il.





''Nous partons de Dakar avec une decision, celle de travailler dans la rigueur pour faire du departement de Ziguinchor le titre foncier de ABS 2024'' a soutenu devant la presse Moussa Konaté qui a conduit la délégation de Ziguinchor. Parmi les responsables qui ont pris part à la rencontre accordée aux trois délégations de la région de Ziguinchor, d'anciens maires de communes du département de Bignona démissionnaire du Bby, de responsables démissionnaires du Pastef entre autres.