Ziguinchor : L'installation de la fédération départementale du PDS crée la zizanie

Ça chauffe d'avantage dans les rangs du Parti Démocratie Sénégalais (PDS), de Ziguinchor.





Une tension née, hier, du renouvellement des instances communales et départementales. Des voix se lèvent depuis le renouvellement de la section communale de Ziguinchor et s'accentuent après l'assemblée de mise en place de la fédération départementale. Des partisans du Dr Aimé Gomis, enseignant à l'UGB, qui selon eux devrait être à la tête de ces instances du PDS à Ziguinchor crient au hold-up. Leur porte-parole du jour, Famara Sané parle de non respect de la réglementation des chartes du parti.





En plus il affirme que les délégués des deux communes de l'arrondissement de Niassya n'ont pas été convoqués, en plus de leurs délégués a qui l'accès a été refusé. Ces derniers estiment que Magaye Gaye installé suite à un forcing ne doit et ne va pas diriger la section communale, ni même la fédération départementale. Ces militants du PDS interpellent le secrétaire national du parti Me Abdoulaye Wade pour la résolution de ce problème.





Dans la mesure où Magaye Gaye, en plus de détenir un mandat électif au conseil départemental de Ziguinchor avait quitté les rangs du parti pour être en 2019, le responsable régional de la coalition Madiké Président. Pour ces membres du PDS, il faut la réaction de Abdoulaye Wade et de Karim avant que la situation ne dégénère au sein de ce parti à Ziguinchor.





Pour la camp de Magaye Gaye, l'installation de la fédération départementale du PDS à Ziguinchor s'est faite sans heurts, ni élection. Le consensus total a primé lors de cette assemblée générale.









Ainsi Magaye Gaye se dit satisfait du climat dans lequel les travaux se sont déroulés. Cependant il affirme qu'un responsable incapable de monter ne serait qu'un secteur ne peut prétendre diriger une section, à plus forte raison une fédération. Magaye Gaye affirme que les quatre sections reconnues ont monté la fédération et qu'une personne qui n'a pas de secteur ne peut être membre du bureau fédéral.





Pour les cas de deux communes de l'arrondissement de Niassya à savoir les communes de Emanpor et Niassya, Magaye Gaye indique que ces secteurs n'ayant pu être montés, leurs sections n'ont pu être présentes. Magaye Gaye porté à la tête de la fédération départementale PDS de Ziguinchor appelle tous les libéraux à regagner les rangs et dit tendre la main à tous.