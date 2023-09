Ziguinchor : L'ire des membres de l'Intersyndicale des collectivités territoriales

Les agents de la mairie de Ziguinchor membres de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales s'offusquent du nouveau modus operandi des autorités municipales. Ces derniers se désolent de la remise d'une sommation à leur camarade syndicaliste, le responsable du service informatique par un huissier commis par l'institution municipale.





Récit des faits





Amadou Diédhiou responsable du service informatique et délégué syndical est l'homme en personne à qui cette sommation a été remise. Ce dernier devant les journalistes conviés par l'intersyndicale à un point de presse ce dimanche est revenu sur cet épisode. Il a indiqué que : "Vendredi, un huissier m'a appelé pour me dire qu'il va me servir une sommation de la Mairie de Ziguinchor. Il m'a demandé où j'habite. Il est venu me rencontrer. Malheureusement arrivé chez moi, il vérifie son sac; il me dit n'avoir pas trouvé le fichier. Il l'a oublié au bureau. Samedi matin, il m'appelle, je lui dis que je suis à la mairie, il y a une rencontre là-bas. Il est venu vers 9 h et m'a remis la sommation."





La remise de la sommation, la goutte de trop





La goutte de trop pour ces travailleurs et syndicalistes qui n'ont pu digérer cette pilule, et qui a complètement chamboulé la rencontre. Une rencontre entre les autorités municipales et les représentants syndicaux des travailleurs de l'institution qui devait servir à trouver un terrain d'entente.





En effet, selon les membres de l'Intersyndicale les autorités avaient souhaité à ce que les travailleurs effectuent 48 heures de service minimum. Faute de consensus, les deux parties s'étaient donné rendez-vous hier samedi pour évaluer la situation et voir la conduite à tenir. Cette démarche des autorités municipales est vue donc comme une sorte d'intimidation, et a soulevé l'ire de ces travailleurs.





Pas de service minimum cette semaine, ni après





Le secrétaire général de l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales de Ziguinchor dit niet à aller vers un minimum service. Abib Goundiame renseigne que les autorités municipales veulent leur forcer des choses qu'ils ne sont pas prêts d'accepter. " Les travailleurs que nous sommes ne voulons pas d'un minimum service. Nous voulons qu'on nous paie", a signifié Abib Goundiame.





Le secrétaire général de cette Intersyndicale demande aux travailleurs de ne pas répondre aux appels téléphoniques des autorités municipales à aller travailler sans une réquisition. "Toute personne qu'on appelle sans être réquisitionnée, qu'elle reste chez elle", a lancé Goundiame.