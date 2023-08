Ziguinchor : La grogne s'intensifie dans les rangs du PDS

La bataille de l'installation du bureau de la section communale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à Ziguinchor risque prend une nouvelle dimension. En effet, le renouvellement des instances du parti de Maître Abdoulaye Wade en avril dernier à Ziguinchor sème toujours la zizanie au sein des responsables locaux de cette formation.







Sur les ondes de Zig FM, des responsables politiques de ce parti ont tenu à alerter le Président Abdoulaye sur cette situation. Omar Sadio, responsable politique PDS Ziguinchor, ancien conseiller municipal 2009-2014, demande au chef de file du PDS d'intervenir pour “revoir l'élection du renouvellement de la section communale de Ziguinchor qui n'a pas respecté les chartes du parti”.





À l’entendre, “les responsables ayant vendu plus de cartes doivent impérativement être à la tête du bureau, chose qui n'a pas été respectée par le commissaire envoyé pour l'installation de cette section, Mamadou Lamine Mané”.





L'ancien conseiller municipal et ses camarades contestent avec la dernière énergie cette installation. Ceux-ci s'indignent de l'annonce de l'installation de la section ou fédération départementale de Ziguinchor pour les jours à venir, malgré leur recours introduit au niveau de la commission nationale chargée de la vente et du renouvellement des structures et des instances du parti.





Omar Sadio demande le “rétablissement de la vérité” avant d'aller selon ces mots vers l'installation de la fédération départementale. Me Abdoulaye Wade secrétaire général national du PDS, le candidat Karim Meïssa Wade pour la présidentielle de 2024, le directoire national, ainsi que la commission nationale chargée de la vente et des renouvellements du parti sont interpellés par Omar Sadio afin “d'arrêter cette forfaiture pendant qu'il est temps”.