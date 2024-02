Ziguinchor : La société civile contre tout report de la Présidentielle

En conférence de presse ce vendredi, des acteurs de la société civile de Ziguinchor fustigent la décision du président de la République "de reporter l'élection présidentielle prévue le 25 février".







Une première dans l'histoire politique du Sénégal où un président de la République se substitue au Conseil constitutionnel, selon Madia Diop Sané, le porte-parole du jour.





Pour le coordonnateur national du mouvement Vision citoyenne, le "président de la République a écorné l'image de la démocratie sénégalaise ". Alors que le Sénégal, bien qu'il soit un petit pays de par sa superficie, est une grande nation de démocratie.





Le président de la République ne doit alors pas permettre que "notre pays reçoive des leçons de démocratie des autres pays", selon Madia Diop Sané.





Rappelant l'histoire récente de la Gambie voisine, lorsqu'il s'est agi de bafouer la démocratie, Madia et Cie sont revenus sur l'acte posé par Macky Sall, en étant le premier chef d'État à envoyer des soldats au niveau de ce pays frère. Un acte qui manifeste la volonté de Macky Sall à dire non à un désir d'écorner la démocratie gambienne.





Ces membres de la société civile ont salué l'appel à la mobilisation un peu partout à travers le pays. Ces derniers invitent " tous les citoyens à sortir massivement et de manière pacifique pour répondre à cet appel du peuple sénégalais", a fait savoir Madia Diop Sané, comme en 2011.

Aux politiques, ils les invitent à aller chercher du travail. Car la politique n'est pas un métier, et dans ce pays, il y a "des entrepreneurs de la politique. Des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont aucune fonction. Des gens qui ne veulent vivre que de la politique, que de la sueur du contribuable sénégalais".





Madia et Cie demandent aux Ziguinchorois de sortir drapés des couleurs nationales et en blanc cet après-midi, pour montrer "qu'ils souhaitent la paix et qu'ils sont contre le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024".

En outre, ces membres de la société civile demandent à la justice sénégalaise de prendre ses responsabilités, à commencer par libérer les détenus politiques, pour permettre à l'ensemble des fils de la nation de vivre dans un pays paisible et de dialogue.