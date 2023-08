Ziguinchor : la succession de Toussaint Manga divise le PDS en deux

Magaye Gaye a été désigné coordonnateur de la Fédération départementale du PDS de Ziguinchor. Il succède à Toussaint Manga, qui a rejoint Pastef de Ousmane Sonko. Il a été choisi au cours d’une assemblée tenue le weekend dans une ambiance délétère.



Le camp de son rival, Aimé Gomis, conteste sa désignation. «Magaye Gaye a été installé suite à un forcing ; il ne doit et ne va pas diriger la section communale, ni même la fédération départementale», fulmine Famara Sané, du camp des perdants, repris par Les Échos.



Ces derniers sollicitent l’arbitrage du secrétaire général du PDS, Me Abdoulaye Wade. Pendant ce temps, Magaye Gaye a la tête tournée vers la présidentielle de 2024. Il appelle les libéraux de Ziguinchor à se mobiliser en vue de cette échéance électorale.



Cependant, il n’a pas manqué de décocher quelques piques à l’endroit de Aimé Gomis et ses partisans. «Un responsable incapable de monter ne serait-ce qu’un secteur, ne peut prétendre diriger une section, à plus forte raison une fédération», a-t-il asséné dans les colonnes de Les Échos.