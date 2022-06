[Vidéo] Ziguinchor : Les confidences inédites du frère d’Ousmane Sonko…

Ousmane Sonko est devenu l’un des ténors de la vie politique sénégalaise. Pourtant malgré son ascension fulgurante et sa renommée grandissante, des zones d’ombre subsistent sur son enfance et son parcours.



Dans son quartier d’origine à Ziguinchor, précisément à Hlm Néma où il a grandi, Ousmane Sonko reste toujours cet enfant très respectueux de ses aînés. D’après son frère, qui a grandi avec lui dans la même maison, il fut dès sa prime jeunesse un personnage engagé et très intelligent.



Même si beaucoup aujourd’hui dénoncent sa radicalité voire la violence de son discours, son frère rejette catégoriquement cette perception et décrit le maire de Ziguinchor comme un être pacifique. Dans cette vidéo, il nous raconte, anecdotes croustillantes à l’appui, les moments les plus importants de la vie de son frère durant son enfance.



A suivre dans cette vidéo ci-dessous