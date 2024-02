Carême 2024 : L'appel à la liberté en se libérant des habitudes, idéologies...

C'est parti pour 40 jours de pénitence pour la communauté chrétienne catholique. Depuis ce jour, les fidèles catholiques vivent le carême, 40 jours de privation et de pénitence, d'amour inconditionnel et de marche sur les pas de Jésus vers Pâques.





Ce mercredi qui marque le 1er jour de carême ou mercredi des cendres (jours de l'imposition des cendres aux fidèles pour leur rappeler leurs conditions humaines, faites de poussière) à été vécu partout. À Bignona, lors de cette célébration, le prêtre a lancé l'appel à la liberté pour ne pas être esclave de nos habitudes, idéologies, de nos plaisirs, de nos traditions, qui nous empêchent d'être vraiment libres d'après l'Abbé Athanase Bassène.

Le prêtre invite en ce temps de carême à une vie commune, une vie d'ensemble. " Nous devons vivre ce carême ensemble ", a dit l'Abbé Athanase.

Le prêtre exhorte de vivre en frères et sœurs, de vivre en amis dans un contexte marqué par les violences politiques au Sénégal. L' Abbé Athanase appelle les fidèles à ne pas se regarder comme des ennemis mais des soutiens indispensables pour notre croissance, notre bonheur et bien-être, car tous en fin de compte ont un même idéal et objectif la paix, la prospérité du pays, avec des voies certes différentes.





" Le carême de cette année doit être un signe, ce moment favorable pour des décisions communautaires capables de changer la vie quotidienne des personnes, des familles, de tous ceux qui nous visitent ",prêche le prêtre lors de la célébration de la messe de ce mercredi des cendres.