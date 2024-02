Carême : Le message de Macky Sall aux Chrétiens





En ce jour de Carême, qui marque le début de la période de jeûne et d'abstinence de 40 jours pour les Chrétiens, le président Macky Sall a envoyé un message de paix à la communauté catholique.





"En ce mercredi des cendres, je souhaite à tous les chrétiens un carême béni, empli de paix, d'espoir et de fraternité. Que cette période de renouveau spirituel, de pénitence et de prière vous apporte force et réconfort. Ensemble, rappelons-nous que la paix est un objectif…", a-t-il écrit.