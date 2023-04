Célébration du dimanche des Rameaux : L'appel du curé de Bignona à la paix

"Bignona n'a pas besoin de pierres. Bignona n'a pas besoin de lacrymogènes". Tel est le message du curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona aux fidèles, aux jeunes en particulier, avant la procession des Rameaux. Dimanche marquant le premier jour de la Semaine Sainte, dernier virage du temps de Carême chrétien.







L'abbé Jean-Bernard Jadja Manga appelle ainsi les fidèles chrétiens de Bignona à être des porteurs de paix partout dans la commune, dans les maisons, les communautés, partout. Le curé demande de semer l'amour et la joie, à l'image du Christ Roi de l"univers.





Pour l"abbé Jadja, plus besoin de jets de pierres et de lacrymogènes à Bignona. Il appelle les jeunes en particulier et les chrétiens à être des artisans de paix.





Rappelons qu'à partir de ce dimanche des Rameaux, les fidèles chrétiens entrent en Semaine Sainte, qui prépare la montée vers Pâques.