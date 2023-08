Clôture du coulage de l’esplanade de la grande mosquée de Médina Baye :8 00 millions déjà investis dans l’ouvrage

La cérémonie de clôture des travaux du coulage de l’esplanade de la grande mosquée de Médina Baye Niass s’est déroulée ce dimanche 27 août 2023. Une occasion saisie par le responsable du chantier de revenir sur son évaluation, à quelques mois de sa réception.





D’ores et déjà, il a révélé plus de 800 millions F CFA investis sur cette infrastructure. Au rythme des "Zikar" et des fidèles littéralement en transe, la clôture du coulage de l’esplanade de la grande mosquée de Médina a eu lieu ce dimanche, en présence de milliers de fidèles venus apporter leur contribution aux travaux.







L’homme d’affaires Baye Ciss, responsable de l’Agence des grands travaux de la Faydatu Tidjiania, chargé des grands travaux, a rendu un vibrant hommage au khalife de Cheikh Mouhamedoul Ibrahima Niass pour la confiance et l’honneur qui lui ont été faits de diriger ce projet majeur.





Selon lui, la cérémonie a été initiée pour réceptionner les gros œuvres au khalife, à quelques semaines du Maouloud. Pour l’homme d’affaires , "aussitôt après le Maoloud, nous allons ensemble faire les finitions. Ce bijou doté d’un ascenseur d’une capacité 30 personnes, une climatisation centrale, une suite, d’une salle de banquet, d’une sonorisation va se faire aussitôt après le Gamou".







En cinq mois 800 millions F CFA ont été investis pour financer une bonne partie des travaux, a renchéri Baye Ciss. Il donne rendez-vous d’ici un mois, à l’occasion du Gamou, pour une réception partielle de l’esplanade.







À signaler que l’autre projet phare concerne l’extension et la modernisation de la grande mosquée qui suscite l’enthousiasme des fidèles.