France : Le CFCM annonce la date du début du mois de ramadan





Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a annoncé la date du début du mois de ramadan en France. Selon le conseil, qui annonce chaque année la date en avance en se basant sur les calculs astronomiques, le premier jour du ramadan, en France, coïncidera avec le lundi 11 mars 2024.





En France, les musulmans devraient jeûner le lundi 11 mars, dans un peu moins d'un mois. Dans un communiqué, le Conseil français du culte musulman (CFCM) explique que lundi 11 mars 2024 sera scientifiquement le premier jour du mois de ramadan. Ce qui est le résultat des calculs astronomiques qui permettent d'anticiper et de connaitre les phases lunaires.





Au Sénégal, le premier jour du ramadan devrait tourner autour de cette date annoncée par les astronomes. Mais il est important de préciser que la date est fixée (au Sénégal et dans plusieurs autres pays musulmans) suivant l'observation de la lune et non les calculs astronomiques.