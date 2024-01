Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel: Cheikh Mahi Niass exhorte les fidèles à cultiver la paix

Le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass a exhorté les fidèles à cultiver la paix. Le guide religieux intervenait aujourd'hui lors de la cérémonie officielle du Gamou de Médina Niassene à Keur Madiabel. Il a magnifié à cette occasion le prestige dont jouit notre pays à l’international. « Je viens du Maroc où j’ai été accueilli avec tous les honneurs comme si j’étais un chef d’Etat par les officiels du royaume. Le médecin traitant qui s’occupait de moi , a soutenu sans me connaitre que je devais être un soufianké. Une reconnaissance et une considération que nous héritons à la fois de l’éducation dans l’islam de nos anciens mais aussi de la diplomatie de la paix cultivée par ceux qui nous dirigent » a rapporté le Khalife de Médina Baye. Selon lui, on se doit de continuer à cultiver la paix intérieure par les enseignements de l’islam et celle extérieure par des attitudes et comportements citoyens. Répondant au nom de la famille, Cheikh Mbaye Niasse a loué les efforts du gouvernement pour appuyer les fidèles à nourrir leur foi en Dieu. « C’est Dieu qui façonne notre destin et c’est ce message qui anime la foule venant de partout prendre part à cette manifestation instituée par Baye qui se déplaçait à chaque fois pour l’animer personnellement et que la famille de Serigne Mbaye Niasse a su préserver en lui donnant une envergure insoupçonnée » s’est ‘il réjoui.







Auparavant le préfet de Nioro, venu représenter le gouvernement à cette manifestation, a mis en exergue l’importance du socle religieux incarné par des guides de la dimension de Cheikh Ibrahima Niasse (Baye) dans la marche de notre pays à coté de l’Etat et de l’administration. Ibrahima Fall en a profité pour féliciter Serigne Alioune Barham Niasse et tous les membres du comité d’organisation pour la tenue de cette manifestation qui ne cesse de s’amplifier.