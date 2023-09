Grande Mosquée, Gare Boundaw, Khaïra, Darou Khoudoss… : ces zones de Touba relativement épargnées malgré de fortes précipitations

La foule de fidèles est visible partout dans la cité religieuse de Touba. Par groupes, les pèlerins entrent se recueillent et ressortent des différents lieux de culte dans la zone de la Grande Mosquée. Les rues et les ruelles fourmillent. Des groupes de jeunes vêtus de tenue de couleurs blanche, verte et noire balaient l’esplanade de la Grande Mosquée. Les talibés se croisent et se décroisent dans les allées. La cité religieuse a déjà basculé dans la ferveur religieuse du Grand Magal le dimanche 3 septembre 2023. Les dépendances des rues sont envahies par les vendeurs à la sauvette et les vendeuses de friandises. Dans la foule, ceux qui viennent d’arriver, surtout des femmes portent leur mallette sur leur tête. Les garçons ont leur sac sur le dos. La ferveur est toujours vive. Rien n’a changé au cœur de la cité religieuse. Seuls les propriétaires de véhicules détenteurs de laisser-passer sont autorités à circuler dans la zone de la Grande Mosquée. « Les fidèles sont arrivés en masse comme d’habitude. Ils se rendent dans les différents lieux pour se recueillir. Ce sont les mêmes scènes que nous observons durant le Grand Magal. Les inondations ne peuvent pas empêcher un bon mouride de faire son Magal, encore que les alentours de la grande Mosquée, Darou Khoudoss, et les deux voies ne sont pas inondées. C’est vrai, il y a des inondations à Nguélémou, Nguiranène, une partie de Niarry Pneus », certifie El Hadji Diagne, un commerçant. Les quartiers Darou Khoudoss, Khaïra, Gare Boundaw.