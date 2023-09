HISTORIQUE DU GAMOU DE KEUR MAME EL-HADJI NDIEGUENE

La célébration de la naissance de notre Prophète Seydina Mouhammad (Saw) à Keur Mame El-Hadji Barro Ndieguene date de très longtemps. « Je ne puis vous donner une date exacte, mais ce qui est certain est qu’à ma naissance, j’ai trouvé que ce Gamou avait déjà lieu », avait, de son vivant, fait savoir El-Hadji Mouhammad Ndieguene qui a vécu 107 ans, un peu moins que son illustre père El-Hadji Ahmadou Barro, rappelé à Dieu à l’âge de 111 ans. Pour les responsables de la commission d'organisation du Gamou, « la célébration du Gamou de Keur Mame El-Hadji avait un autre visage avant de prendre sa forme actuelle. Puisque jadis dans la nuit du Maouloud, ceux qui maîtrisaient le Livre saint récitaient le Coran, toute la nuit durant, jusqu’à l’aube, à haute voix, en faisant des aller-retour entre la mosquée et l’entrée de la maison. Une tradition communément appelée ‘Le Beuto’. Par contre, ceux qui ne maîtrisaient pas les versets saints les lisaient autour d’un feu, d’autres, les talibés et des femmes, se contentaient de leur chapelet ».







Ce, avec une totale dévotion au Tout-Puissant, mais en l’honneur du Prophète Seydina Muhammad (Saw). Des années plus tard, après une longue période dans cette forme, la célébration du Mawlid connut une évolue pour prendre sa forme actuelle.