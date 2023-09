L’État invite Akh Loul Kountiyyou à lui soumettre un programme spécial

La réunion préparatoire du Gamou 2023 de Ndiassane a été l’occasion, pour les autorités compétentes, de recommander au comité d’organisation d’élaborer un programme spécial pour la réalisation d’infrastructures dans la capitale spirituelle de la Khadiriyya.





« Outre l’exposé de l’Ageroute en matière d’entretien, nous avons demandé, pour le reste, au comité d’organisation de confectionner un programme routier à nous soumettre et qu’on transmettra au ministre des Infrastructures, qui pourrait être, en cas de validation, réalisé dans le court ou moyen terme », souligne le gouverneur de Thiès Alioune Badara Mbengue.





Le représentant de l’Ageroute, sur les interpellations du comité d’organisation reprochant à la structure étatique de n’avoir pas réalisé de nouvelles routes à Ndiassane depuis 2016, précise que « ces actions ne relèvent pas des prérogatives de notre agence ». Il précise que « c’est dans le cadre d’un programme spécial que nous avons été autorisés à réaliser des tronçons de route » et que « l’Ageroute ne dispose plus d’enveloppe pour faire certains entretiens lourds dont elle se chargeait grâce au Fonds d’entretien routier (FERA) ».





La même recommandation de confection d’un plan est aussi « valable » pour une autre doléance relative à la réalisation d’un abattoir moderne à Ndiassane. Une vieille doléance. Le gouverneur, qui avait conseillé à Ndiassane d’anticiper, en cherchant un site pour accueillir cette infrastructure, a réitéré la même recommandation à l’endroit de la mairie et du comité d’organisation. Car, « compte tenu de la situation de Ndiassane, des abattoirs modernes feraient l’affaire ».





À propos du futur centre commercial devant abriter le marché malien de Ndiassane et désengorger la cité lors du Gamou, le comité est invité à s’approcher du Service régional du commerce pour savoir la conduite à suivre. D’ailleurs, le chef de ce service, Khadim Ndiaye, a tenu à rappeler que « l’État ne construit pas de centre commercial, c’est l’apanage des privés ». Il précise toutefois que « l’État met en œuvre un programme de modernisation des marchés ».





Le gouverneur Mbengue a magnifié le bitumage du tronçon de 10 km Mékhé - Ndankh, qui est une vieille doléance. Ndankh Kounta reste une localité très chère à la communauté khadre. Coté nettoiement, le chef de l’exécutif régional invite le maire de Chérif Lô, la commune qui abrite Ndiassane, à « appuyer la Sonaged, en relation avec les jeunes de la localité, pour nettoyer la cité religieuse et mettre en place un dispositif de collecte quotidien des ordures, avant et au lendemain de l’événement ». Aussi un plan de circulation et un plan d’occupation de l’espace seront concoctés, avec des espaces marchands et non marchands et des voies piétonnes qui seront concoctés pour alléger les difficultés de mouvement à l’intérieur de Ndiassane pendant le Gamou.





L’enveloppe de 12 millions F CFA en médicaments allouée lors du Gamou 2022, sera reconduite, en attendant de saisir la hiérarchie pour voir les possibilités de satisfaire les demandes du comité de la voir portée à 17 millions, en raison du «Gamouwate» et de la « Nuit de Cheikh » à Ndiassane. Des instructions ont été données pour une rationalisation du carburant et de la gestion des déplacements des ambulances.





D’autres questions liées à l’assainissement, l’hydraulique et l’électrification de certains villages environnants de Ndiassane sont encore en suspens. Le gouverneur a demandé au comité de dresser une liste « sans doublons » des 400 sites d’hébergement identifiés par les organisateurs pour bénéficier de branchements provisoires d’électricité. Alioune Badara Mbengue n’a pas manqué d’inviter le comité d’organisation à veiller, grâce à des visites de terrain, au suivi des engagements pris et des instructions données, en collaboration avec les services concernés.





Une réunion nationale sur le Gamou de Ndiassane est prévue le 22 septembre 2023, au ministère de l’Intérieur, pour prendre en charge les questions qui n’ont pu être résolues au niveau régional, annonce le gouverneur de Thiès.