Le cœur et le ramadan : Quelle attitude pour rester en bonne santé, selon le docteur André Badiane

De nombreuses études prouvent scientifiquement les vertus du jeûne. Quand on ne mange pas pendant huit heures, notre organisme tend à se vider des stocks de glucides qui sont le premier carburant de l'organisme. Le corps va dégrader préférentiellement les glucides puis les graisses et enfin les protéines. Il va continuer à produire de l'énergie et va orienter son métabolisme vers la dégradation des graisses. C'est ce qui peut expliquer l'amaigrissement pendant le mois de jeûne, selon le docteur André Badiane.











Docteur en dernière année de spécialisation en cardiologie, André Badiane s'est entretenu avec Seneweb sur la cardiologie et le jeûne. L'idée étant en cette période de ramadan et de carême, de comprendre les impacts de la diète sur le cœur, mais surtout connaître les comportements à adopter pour rester en bonne santé. Le jeûne consiste à s'abstenir de toute nourriture et de boisson pendant des heures à compter de l'aube au crépuscule (20 h). Cela sous-entend que les habitudes alimentaires changent forcément et doivent avoir des impacts positifs et/ou négatifs sur le fonctionnement de l'organisme selon le docteur au centre hospitalier national universitaire de Dalal Jamm









Les bienfaits sur l’organisme









Le jeûne peut renforcer le système immunitaire via les défenses de l'organisme. Il améliore le métabolisme, c'est-à-dire la capacité que notre corps à produire ou digérer les aliments. Il régule le taux de sucre pour réguler les graisses. Il aide à la détoxication et améliore le système hormonal. Le jeûne réduit l'inflammation et favorise la perte de poids et retarder le vieillissement. Globalement il y a un net bénéfice sur le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'asthme, etc., selon toujours le Dr Badiane.









Quelle alimentation pour un cœur en bonne santé ?









Le mois de ramadan change les habitudes alimentaires. Mais quels sont les aliments recommandés qui peuvent avoir un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire ? À cette interrogation, le régime Dash est recommandé selon le docteur André Badiane. Il consiste à combattre l'hypertension en mangeant beaucoup de légumes et de fruits, des aliments riches en omega3 et réduire les aliments qui sont riches en cholestérol et surtout le mauvais cholestérol. Il faut aussi pratiquer une activité physique régulière, boire beaucoup d'eau à la rupture pour rester bien hydraté et avoir un bon sommeil. Il faut noter que ces comportements ne sont pas spécifiques à la période de jeûne. Adopter un mode de vie sain est un gage de meilleure santé. Il est donc recommandé aux patients, mais aussi aux personnes bien portantes d'avoir de telles attitudes.





Ramadan et sport





Il n'est pas interdit de faire du sport en temps de jeûne. Il y a des sportifs de haut niveau comme les footballeurs qui jeûnent pendant les matchs. Le sport et la pratique du jeûne ne sont pas forcément opposés selon le Dr Badiane. « Il y a des personnes qui ont la capacité de faire du sport. Ce qui est déconseillé c'est faire une pratique sportive extrême qui peut conduire à une déshydratation ».









Chez les malades