MAOULOUD AL NABY 2023 L'histoire du Gammu de Bagdad à Thiès

En 1993, Serigne Khadim Gaydel Lô, «Borom Ndame», a été chargé par la volonté divine et le Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké, d'organiser le Gammu de Bagdad à Thiès. Cette mission lui a été confiée lors d'une visite à Touba, où il était initialement venu pour le Gammu. Le Khalife lui a offert des victuailles et lui a demandé d'organiser le Gammu à Thiès, en ajoutant qu'il devrait le voir chaque mois du Gammu. Malgré son habitude de jeûne spirituel les sept premiers jours du mois du Gammu, Serigne Khadim a accepté la mission.







De retour à Thiès, il a organisé le Gammu dans une maison à Périssac, attirant de nombreuses personnes en peu de temps, malgré l'absence d'invitations formelles et de communication téléphonique. Cela a été rendu possible par la grâce divine. Les treize années suivantes, le Gammu a eu lieu sur le terrain du collège en face de l'église sis au quartier Escale, puis à la Promenade des Thiessois pendant deux ans, marquant ainsi le premier événement religieux à cet endroit. Depuis lors, le Gammu se déroule à Touba Bagdad, où se trouvent l'école coranique, la mosquée et son lieu de dévotion.