NDIASSANE : CAPITALE SPIRITUELLE DE LA QADIRIYYA

Fondé entre 1883 et 1884 par le Cheikh Bouh Kounta, selon des sources dignes de foi, le village de Ndiassane (ou N’Diâsâne), capitale spirituelle de la Qadiriyya (une confrérie Soufi au Sénégal), haut lieu de pèlerinage annuel, est devenu, de nos jours, l’un des plus importants lieux de pèlerinage des adeptes de la communauté Ahloul Kountiyou du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. Avec des milliers de fidèles (talibés) qui y convergent annuellement, venant de partout dans le monde (Mali, Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso), pour commémorer, dans la ferveur religieuse et selon la tradition de la Qadiriyya, le huitième jour (le baptême) de la naissance du Sceau des Prophètes, Seyyidinaa Mouhammad (Psl).







Capitale de la Qadiriyya sénégalaise, la cité religieuse se situe au nord-ouest du Sénégal, dans l'ancien royaume du Cayor, non loin de la cité religieuse de Tivaouane-la-Pieuse, dans la région de Thiès.





Ndiassane demeure, en effet, le fief des Kountiyous, descendants du Cheikh Bouna Kounta qui quitta en 1800 le village religieux de Bolonoir, situé aux environs de Tombouctou, au Mali sur ordre de son frère pour venir s'installer au Sénégal, avec l’autorisation du Damel d’alors, Amari Ngoné Ndella.





Ainsi, celui qui sera le fondateur des Ahloul Kountiyou s’installa, d’abord, dans la localité de Nguiguiss pour ensuite, sous le règne de Birima Fatma Thioub, fonder le village de Ndankh, en plein cœur du Cayor.

Cheikh Bouna Kounta et sa famille demeureront dans ce village jusqu’en 1883, date à laquelle son petit-fils Cheikh Bouh Kounta est venu s’installer à Ndiassane. Un village qui, avec le découpage administratif survenu après l’indépendance, est devenu une collectivité locale du département de Tivaouane, plus précisément de la communauté rurale de Chérif Lo. Aujourd’hui, Ndiassane est devenu l’un des plus importants lieux de pèlerinage des adeptes de la confrérie Khadre du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. Lesquels fidèles y convergent annuellement pour célébrer avec leur guide le huitième jour de la naissance du Prophète Muhammad, (Psl).





Loin d’être fortuit, le choix du huitième jour découlerait de la volonté commune de Cheikh Al Seydi El-Hadji Maodo Malick Sy de Tivaouane et Cheikh Bouh Kounta de la communauté Khadre, de procéder en sorte d’éviter l’organisation d’un Gamou le même jour du fait de la proximité des deux cités religieuses, distantes de cinq kilomètres. La première édition de la célébration de la naissance du Prophète par la famille Kountiyou remonterait en 1901, sous la direction de Cheikh Abdou Muhammad Kounta.





Ainsi, s’établissait une tradition que les descendants du saint homme se feront le devoir de perpétuer au point de lui donner aujourd’hui une dimension sous-régionale, voire internationale. Puisque Ndiassane reçoit chaque année des milliers de pèlerins venant de l’ensemble de la sous-région ouest-africaine et principalement du Mali voisine, mais aussi de fidèles venant d’Europe et des États-Unis. La très forte présence de pèlerins maliens s’expliquerait, nous apprend-on, par les origines maliennes des Kountiyous.