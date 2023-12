Package du Hadj 2024 à 4 millions de FCfa : Les 12.860 pèlerins ont jusqu’au 15 février pour s’inscrire

Le compte à rebours pour les musulmans qui projettent de se rendre au pèlerinage à la Mecque a démarré. Les inscriptions pour les pèlerins seront clôturées le 15 février 2023. La Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’Islam (DGP) a donné le coup d’envoi officiel du Hajj 2024. En collaboration avec le secteur privé( les voyagistes), la DGP à sa tête le docteur Aboubacar Sarr, a fait face à la presse le 12 décembre. Il était question de partager les modalités et les dispositions pour un bon déroulement du Hadj en 2024.





Il ressort de cette rencontre que le quota du Sénégal est de 12.860 pèlerins sénégalais parmi ces derniers, 11.000 seront convoyés par des voyagistes privés. Au nombre de 278, ces voyagistes privés sont répartis en 27 entités afin d’améliorer les conditions des pèlerins.





Afin d’éviter les problèmes rencontrés l’année dernier, la Délégation s’est lancée, dans un exercice pour tirer les enseignements. La DGP a partagé des changements qui y seront apportés notamment à certaines étapes. « Mouna ne sera plus comme avant avec des tentes, les autorités du pays hôte sont en train de construire des bâtiments plus commodes et plus accueillants pour les pèlerins. Pour ce qui est de la restauration notamment à Mouna et Arafat, les autorités saoudiennes ont accepté l’implication des cuisiniers professionnels sénégalais à la place d’autres nationalités pour mieux répondre aux exigences culinaires des Sénégalais », rassure Dr Sarr à l’issue de leurs réunions de concertations avec les autorités saoudiennes.





Une autre innovation de taille a été introduite en 2023. Il s’agit de l’instauration de la préinscription auprès des guichets de la BIS à partir du 13 décembre. Cette démarche permettra, selon le Délégué général, de prendre les devants afin de figurer parmi « les premiers arrivés et les mieux servis ».





La DGP porte également à la connaissance des candidats au pèlerinage que les inscriptions pour le pèlerinage de 2024 vont démarrer le 15 janvier et se poursuivront jusqu’au 15 février, pour un package à partir de 4.000.200 de francs CFA.





Avec la collaboration du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la délocalisation de la visite médicale dans la région de Dakar est envisagée. C’est d’ailleurs dans cette dynamique d’atténuer les difficultés des pèlerins sénégalais en terre saoudienne que la Délégation générale se fixe comme objectif de réduire le séjour à 21 jours.