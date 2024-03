Pèlerinage de Mampalago : L'exhortation du curé de Bignona pour une campagne électorale apaisée





La paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona a vécu son traditionnel pèlerinage, en ce temps de carême, à Mampalago aux pieds de Notre-Dame de l'Espérance. Occasion saisie par les prêtres pour appeler à la non-violence et à la culture de paix, en cette période de campagne électorale.





L'abbé Jean-Bernard Jahjah Manga, le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes a demandé aux fidèles, en particulier aux jeunes de s'engager dans les différents partis politiques librement choisis.





Cependant, ils les invitent et exhortent à ne point participer ni d'être acteurs de violences, à commencer par la violence verbale. "C'est un péché, la violence, et cela n'a jamais était prôné par le Christ", dit-il. Le Christ mort par amour pour les hommes afin qu'ils vivent de son amour au quotidien avec tous en humanité, a prêché abbé Manga. Pour qui la violence, les insultes, brûler des pneus, casser sa localité, son milieu de vie ne sont pas des actes que le Christ attend des chrétiens et de tout homme de bonne volonté.





Ce pèlerinage de Mampalago, aux pieds de Notre-Dame de l'Espérance a eu pour thème cette année : "L'espérance ne déçoit pas". La célébration eucharistique a été présidée par le jeune vicaire à la paroisse Sainte-Anne de Thionck-Essyl. Dieudonné Alfred Diédhiou a invité les jeunes à ne pas vivre dans la passivité. "L'espérance ne doit pas être vécue dans la passivité. L'espérance doit être active", renseigne le prêtre célébrant. "On espère pas assis, a-t-il lancé aux jeunes. Il faut espérer, debout. Ce qu'il y a à décrier chez les jeunes d'aujourd'hui est cette espérance passive, attendre tout des autres et que tout vienne d'ailleurs. Il fustige ainsi cette attitude des jeunes à souvent croiser les bras, à se retrouver autour du thé ou autour du vin en se disant "Dieu est grand".





L'abbé Dieudonné de faire comprendre à tous les jeunes que l'espérance pour le Sénégal et l'Afrique, c'est leur dynamisme. L'abbé de faire comprendre aux jeunes du pays qui espèrent un devenir meilleur, qu'il faut travailler au quotidien, travailler tous les jours a être meilleur.