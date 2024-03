Quels sont les points communs et les différences entre le Carême et le Ramadan ?

Le Carême et le Ramadan se chevauchent cette année sur un certain nombre de jours. Le carême a commencé le 14 février pour se terminer le 28 mars alors que les musulmans entament leur jeûne de 29 ou 30 jours.

Pour les deux amis d’enfance Seydou et Alphonse, cela veut dire qu’ils devront changer leurs habitudes, surtout le rituel du vendredi soir, le dîner chez Seydou autour d’un succulent plat de couscous de mil à la viande appelé « thiéré ».



« Quand je pense que je vais rater pendant plus d’un mois ce rendez-vous autour du couscous, j’ai mal », lance Alphonse l’air très sérieux. Il observe le Carême et ne doit pas manger de la viande le vendredi.

Seydou le rassure : « Mais au moins toi tu peux manger autre chose, et boire quand tu veux. C’est la soif qui rend mon Ramadan difficile. »

L'échange entre ces deux amis qui observent chacun le jeûne tel que prescrit par sa religion, lève un coin du voile sur les différences d’une pratique commune à leur foi respective.

Tant le Carême que le Ramadan mettent l'accent sur la charité et le partage avec les moins fortunés. Les fidèles sont encouragés à pratiquer la générosité envers ceux qui sont dans le besoin, renforçant ainsi les liens communautaires et la solidarité.

Les deux périodes encouragent la réflexion, la méditation et la prière. Les croyants sont encouragés à se rapprocher de Dieu, à méditer sur leur relation avec Lui et à rechercher la purification spirituelle.

Le jeûne est au cœur des deux traditions, bien que les pratiques varient. Pendant le Carême, les chrétiens observent le jeûne en s'abstenant de viande le vendredi et en limitant la consommation d'autres aliments pendant 40 jours. De même, pendant le Ramadan, les musulmans s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et d’entretenir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil.

Pendant cette période, les musulmans sont encouragés à jeûner et à faire des dons de charité, à faire preuve de bonté et de patience et à renforcer leur relation avec Dieu.

Durée et calendrier :





Le Carême dure 40 jours, commençant le mercredi des Cendres et se terminant le dimanche de Pâques. Les fidèles chrétiens ne jeûnent pas le dimanche. En revanche, le Ramadan dure un mois lunaire, donc 29 ou 30 jours, basé sur le calendrier lunaire islamique.





Nature du jeûne :





Bien que les deux traditions impliquent le jeûne, leurs pratiques diffèrent. Le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième des cinq piliers de l'islam, qui constituent la base de la manière dont les musulmans doivent vivre leur vie.





Les autres piliers sont la profession de foi, la prière cinq fois par jour, la zakat - une forme de charité - et le pèlerinage dans la ville sainte de La Mecque une fois dans sa vie.





Le jeûne du ramadan vise à encourager la réflexion spirituelle.





Les musulmans prennent un repas matinal avant l'aube, appelé suhoor.





Pendant la journée, ils ne sont pas censés manger ou boire quoi que ce soit - y compris de l'eau – ni avoir des relations sexuelles jusqu'au coucher du soleil, moment où ils rompent leur jeûne par un repas du soir, appelé iftar.





Certains musulmans sont toutefois exemptés du jeûne. Il s'agit principalement des femmes enceintes ou qui allaitent, des femmes en période de menstruation, des personnes malades ou dont la santé pourrait être affectée par le jeûne et des personnes en voyage. Il leur est permis en compense de jeûner un nombre égal de jours ou de nourrir un pauvre.





Pendant le Carême, les chrétiens sont appelés à faire acte de pénitence, qui s’appuie sur le jeûne et l’abstinence. Dans son interprétation stricte, le jeûne n’est obligatoire pour le fidèle que le Mercredi des cendres et le Vendredi saint. Les jeûneurs ont le droit de manger un repas principal par jour.





Outre le mercredi des Cendres et le Vendredi saint, l'abstinence doit être observée tous les vendredis. La loi d'abstinence interdit la consommation de viande, mais le poisson et tous les animaux à sang froid peuvent être consommés.





Sauf le Vendredi saint et le Mercredi des cendres, l'abstinence peut être remplacée par des exercices de piété, comme la lecture de la Bible, l'assistance à la messe, la visite du Saint Sacrement, la prière du Saint Rosaire, ou par des actes de charité, comme la visite des malades et des prisonniers, l'aumône aux pauvres, ou l'enseignement du catéchisme.





Signification théologique :