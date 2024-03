Ramadan 2024 : comment bien gérer la rupture du jeûne ?

Pendant quatre semaines, les musulmans du monde entier respectent un jeûne quotidien. Florence Foucaut, nutritionniste et diététicienne, donne des conseils pour garder l'énergie toute la journée.





Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam, il impose aux croyants de s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube au coucher du soleil pendant toute cette période. Chaque jour, l'heure de rupture du jeûne varie de quelques minutes en fonction de l'heure du coucher du soleil. Cette heure est également différente d'une ville à l'autre. Le jeûne quotidien est rompu avec un repas appelé iftar, il est alors possible de manger et de boire toute la nuit jusqu'à l'aube.





Limiter les fringales





Pour affronter au mieux la journée et conserver l'énergie nécessaire, il est recommandé de bien choisir les aliments à inclure au repas de rupture du jeûne et à celui du matin. « Concernant les quantités, il est conseillé de répartir les apports sur les différents repas pris le soir et tôt le matin. Mieux vaut augmenter les apports le matin avec des féculents comme du pain à la semoule, des céréales complètes, etc. Tout cela permettra de limiter les fringales », conseille Florence Foucaut, nutritionniste et diététicienne. Les principaux risques du jeûne sont de souffrir de maux de tête, d'un coup de fatigue, d'une irritabilité et – dans les cas les plus graves – d'une hypoglycémie.





Florence Foucaut rappelle l'importance de manger des aliments riches en eau et des fibres qui permettent de limiter la hausse de la glycémie. « Il peut être intéressant de préparer des salades avec des poivrons, des courgettes, des radis, des tomates, du concombre et de la laitue. Les céréales complètes sont aussi à mettre au menu. » Pendant cette période, il est important de faire attention à la déshydratation, d'où la nécessité de boire suffisamment d'eau, de thé et d'opter pour des aliments riches en eau.







Une augmentation des calories





La harira, une soupe traditionnelle, est constituée de tomates, de légumes, de viande et d'oignon, elle représente un plat généralement servi au moment de la rupture du jeûne. « Il est recommandé d'y inclure le maximum de légumes et de privilégier de la viande pas trop grasse », souligne Florence Foucaut.





De même, elle conseille de faire soi-même certaines pâtisseries : « En faisant les gâteaux maison, il est plus simple de maîtriser certaines quantités et d'opter pour de la farine de pois chiche. De même, il est possible de baisser la quantité de sucre et de le remplacer par de la cannelle ou de la fleur d'oranger. Généralement, les femmes consomment 3 000 kcal et les hommes 4 000 kcal pendant cette période, alors que les recommandations sont de 2 000 pour les femmes et 2 600 pour les hommes. Par exemple, un makrout équivaut à quatre carrés de sucre et douze morceaux pour une zlabia. »





Pour les personnes diabétiques, il faut renforcer l'autosurveillance glycémique et équilibrer les apports alimentaires sur deux ou trois repas pendant la rupture du jeûne. Une consultation médicale est recommandée avant le ramadan pour s'assurer que l'état de santé de la personne diabétique est compatible avec la période de jeûne.