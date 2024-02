Report de l'élection présidentielle : "Je suis dérouté par ce qui se passe", Monseigneur Benjamin Ndiaye

l'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye

La paroisse de Joal-Fadiouth a celebré ce dimanche 175 ans de vie paroissiale. A cette occasion, l'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, s'est dit très préoccupé par la situation qui prévaut au Sénégal suite à la décision du Président de reporter l'élection présidentielle.





"La tension actuelle je la partage avec mes concitoyens. Je suis même sans doute comme beaucoup d'autres dérouté par ce qui se passe. Il est important que nous cherchions à vivre la cohésion nationale. Il faut que les institutions soient respectables et respectées dans leur mission pour que nous puissions avancer ensemble. Cela suppose de ma part que nous tous, nous jouons le jeu du sentiment national. Il faut que les sénégalais évitent la technique du contournement quand il y a un règlement c'est pour qu'il soit suivi pas pour qu'on passe à droite où à gauche. Si on respecte le règlement on peut avancer", assure Monseigneur Benjamin Ndiaye.





Il renchérit : ""quand nous, nous saluons, nous, nous souhaitons constamment la paix. Mais cette paix là et à rebâtir et ça passe par la vérité dans la parole et dans les gestes. Qu'est-ce-que je peux faire qui répond au droit et qui peut construire ma nation, ma société ? Ça doit être notre préoccupation à nous tous et non des intérêt individuels".





Interpellé sur l'appel au dialogue lancé par le Président Macky Sall après ce report, Monseigneur de dire que ce qui l'importe le plus : "c'est que le Sénégal vive selon sa constitution. C'est l'essentiel. Je ne veux pas rentrer dans les considérations qui ne sont pas de mon ressort. Mais tout ce que l'on peut dire et que l'on peut faire que cela corresponde à la constitution que nous avons adopté comme citoyen de ce pays".