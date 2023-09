SERIGNE KHADIM LÔ GAYDEL : Un régulateur social et un éducateur exceptionnel

Serigne Khadim Lô Gaydel, «Borom Ndame», détient des qualités diplomatiques fortes et une pensée philosophique très profonde lui permettant à la fois, d’être un rassembleur, un régulateur social reconnu, mais aussi un éducateur hors pair, surtout pour la jeunesse et doublé d’une dimension spirituelle très alerte.





Le guide religieux, Serigne Khadim, ouvert et très alerte sur les sujets qui rythment le monde, s’intéresse à la géopolitique. Il a parcouru plusieurs grandes villes européennes et américaines, ainsi que d’autres continents, faisant ainsi, que l’homme religieux, s’est toujours attelé à porter haut le flambeau de l’islam, en tant disciple engagé et ambassadeur, pour perpétuer l’œuvre Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.





En effet, Serigne Khadim Lô entretenait une relation particulière, de ‘’guide et disciple hors du commun’’, avec les fils de Serigne Touba, tellement que ces derniers l’aimaient et l’appréciaient. D’ailleurs, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, avait fait un témoignage à son père, en lui disant tout l’espoir qu’il portait envers Gaydel. Ainsi, le khalife avait donné des recommandations, afin que l’on ne mette jamais en colère, le jeune d’alors, Serigne Khadim Lô Gaydel.





Fils de Serigne Moustapha Lô, Ibn Serigne Modou Lô Isseu et de Sokhna Mame Fama Ndiaye, Serigne Khadim Gaydel Lô a vu le jour un 18 juin au quartier Keur Serigne Abdoulaye Yakhine de Thiès. Dès son bas âge, il mémorisa le saint Coran, pour ensuite entamer son instruction aux sciences religieuses et au soufisme, en passant entre les mains de grands érudits, comme son grand-père maternel et Serigne Cheikh Ndiaye à Keur Ale près de Ndatt dans le Kajor.





De Touba à Thiès, Serigne Khadim Lô a continué ses études chez d’illustres maitres, comme Serigne Makhtar Kébé, puis à l’institut Al Azhar Serigne Bassirou Mbacké, sous le mentorat de Cheikh Mourtada Mbacké et chez son oncle Abdourahmane Ndiaye en théologie musulmane. Gaydel a aussi fréquenté des écoles de plusieurs familles religieuses du pays, notamment : la famille tidiane, khadre, celle de Thierno Abdou Sall (mosquée toucouleur de Grand Thiès), entre autres. Il a aussi fréquenté l’école française. Il est multilingue, faisant que son parcours éducatif, l’a bien forgé de qualités exceptionnelles en jurisprudence, mais également dans les domaines scientifiques.