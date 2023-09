Spécial Gamou : La mystérieuse histoire de Thierno Hassane Dème, ‘’toucouleurou’’ Baye Niass

Il fait partie des plus grands compagnons et Moukhadam de Cheikh Ibrahima Niass de son époque. Une relation qui a duré près d’une trentaine d’années et qui lui a valu le surnom de Thierno Hassane ‘’toucouleurou’’ Baye.





Né dans le village de Sinthiou-Dangthé, à Podor en 1920, Thierno Hassan a connu le nom de Cheikh Ibrahima Niass dans un songe, à la suite du décès de son premier guide spirituel. C’est ainsi qu’il adressa une lettre au fondateur de la Fayda avant de prendre la route pour Kaolack.