Symposium des conférences épiscopales : Le nouveau chef de l’Église catholique en Afrique sera élu samedi

Le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM)

Le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM), l'association des évêques catholiques d'Afrique, de Madagascar et des îles, organise sa 19e Assemblée plénière du 25 juillet au 1er août 2022 à Accra, au Ghana. Elle se tient tous les trois ans.





Le samedi 30 juillet, le SCEAM élira son nouveau président. Ce dernier est le plus haut responsable de l'Église catholique romaine en Afrique. Le président sortant du SCEAM est Son Éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, du Burkina Faso.





Le SCEAM, créé en 1969 à Kampala, en Ouganda, lors de la visite du Saint-Père Paul VI, est né du désir des évêques catholiques africains présents au Concile Vatican II de parler d'une seule voix sur les questions relatives à l'église en Afrique.





Le SCEAM est donc la structure épiscopale et continentale de l'Église famille de Dieu en Afrique qui compte 505 diocèses regroupés en 38 conférences épiscopales nationales ou interterritoriales et compte près de 250 millions de fidèles catholiques.





Le SCEAM a été lancé le 31 juillet 1969, lors de la visite de Sa Sainteté le Pape Paul VI à Kampala (Ouganda). Le siège/secrétariat du SCEAM se trouve à Accra (Ghana) et un bureau spécifique est établi à Nairobi (Kenya) pour la traduction de la Bible en langues africaines et sa distribution en Afrique et à Madagascar.